Anastacia ganz offen

Warum sie gerade in Europa so viele Herzen erobert

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13.10.2026 00:34
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Weltstar Anastacia ist zurück in Wien! Mit Hits wie „I‘m Outta Love“ hat sie Musikgeschichte geschrieben und begeistert bis heute Fans auf der ganzen Welt. Doch was bedeutet ihr Erfolg, und warum liebt sie es noch immer, ihre größten Hits live zu performen? Mehr dazu im Video.

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