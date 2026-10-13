Matthias ist zum zweiten Mal als Spender gefragt

Vor ein paar Wochen meldete sich der Verein „Geben für Leben“ erneut bei dem Innviertler. Seine Stammzellen würden wieder benötigt werden: „Ich wäre natürlich wieder dabei. Ich war schon zur Voruntersuchung beim Hausarzt, der mir Blut abgenommen hat. Jetzt wird noch einmal verglichen, ob meine Stammzellen wirklich zu hundert Prozent passen. Ich warte noch auf die Rückmeldung.“