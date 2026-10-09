Warum es Trump im „Krone“-Forum schwer hätte

In unserer Netiquette haben wir einige Punkte aufgelistet, die hingegen nicht gern gesehen sind. Bei Verstößen werden die Userbeiträge nicht veröffentlicht und gegebenenfalls erhält der Nutzer eine temporäre Sperre im Sinne einer Verwarnung. Bei schweren oder mehrmaligen Verstößen kann er dauerhaft vom „Krone“-Forum ausgeschlossen werden. Sehen wir uns mal an, wie oft das Moderationsteam bei Donald Trump einschreiten müsste:



1. Provokation und „Trolling“

Provokative Beiträge und sogenanntes „Trolling“ zielen meist nicht auf Meinungsaustausch ab, sondern darauf, andere bewusst zu verärgern und Diskussionen zu stören. Als Donald Trump in einer Rede den europäischen Staaten zurief: „Eure Länder gehen in die Hölle“, war die Empörung entsprechend groß. Solche zugespitzten Sätze laden die Stimmung emotional auf und fördern eher die Eskalation als die Debatte, wie auch das von Trump gepostete Meme mit ihm als Papst oder eine Bildmontage mit Grönland, Kanada und Venezuela als Teil der USA. Derartige Provokationen werden im „Krone“-Forum nicht freigeschaltet.