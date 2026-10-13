LASK-Spezial: Entwicklungen, Erfolge und Ziele!

In Folge 79 von „Gelb Rot – Unicope Fußball-Talk“ sind wir direkt in Linz zu Gast. Unser Gesprächspartner ist Siegmund Gruber, der seit 2016 an der Spitze des LASK steht und aktuell als CEO tätig ist. Gemeinsam sprechen wir über die sportliche Situation des LASK, die Entwicklung des Vereins und die bevorstehenden Herausforderungen in der Champions League.