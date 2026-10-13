SPÖ und ÖVP im Überlebenskampf

ANDERERSEITS wurde ihre dominante Rolle längst vom Wähler zusammengestutzt – und damit auch die dahinterstehende Sozialpartnerschaft. Die Gründe dafür: Erstarrung, gegenseitige Blockade, Realitätsverweigerung und Reformunfähigkeit. Im Falle der Sozialdemokratie liegt es auch daran, dass die historische Aufgabe von Arbeiterparteien, nämlich die Emanzipation der Arbeiterklasse, längst erfüllt ist. Und im Falle der ÖVP, dass von ihrem christlichen Ursprung kaum etwas übrig geblieben ist.