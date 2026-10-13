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„Krone“-Kommentar

SPÖ und ÖVP im Überlebenskampf

Kolumnen
13.10.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Italien lässt grüßen. Dort wurde die über Jahrzehnte regierende Democrazia Cristiana bereits vor Jahren entsorgt. Und die politische Landschaft hat sich, sowohl im rechten als auch im linken Sektor, völlig neu strukturiert.

Ein ähnlicher Prozess zeichnet sich nun in Österreich ab. Die Traditionsparteien der Zweiten Republik – Sozialdemokratie und Volkspartei – verlieren nämlich dramatisch an Zustimmung.

EINERSEITS haben SPÖ und ÖVP in der Zweiten Republik zweifellos eine bedeutsame Rolle gespielt. Nach den Wirren der Zwischenkriegszeit, nach Wirtschaftskrise, Bürgerkrieg und Diktatur standen sie für sozialen Frieden und Aufschwung.

ANDERERSEITS wurde ihre dominante Rolle längst vom Wähler zusammengestutzt – und damit auch die dahinterstehende Sozialpartnerschaft. Die Gründe dafür: Erstarrung, gegenseitige Blockade, Realitätsverweigerung und Reformunfähigkeit. Im Falle der Sozialdemokratie liegt es auch daran, dass die historische Aufgabe von Arbeiterparteien, nämlich die Emanzipation der Arbeiterklasse, längst erfüllt ist. Und im Falle der ÖVP, dass von ihrem christlichen Ursprung kaum etwas übrig geblieben ist.

Und so wird sich die Krise der SPÖ trotz der gegenwärtigen, einigermaßen einfältigen Lösungsversuche fortsetzen. Und die der ÖVP wird nach den zu erwartenden Verlusten bei den kommenden Landtagswahlen erst richtig einsetzen.

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