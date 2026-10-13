Impfen in Apotheken soll ab Jänner möglich sein

Im Vorjahr seien nur mehr 28 Prozent der Bevölkerung im korrekten Impfschema gewesen. Laut Virologie der MedUni Wien wurden in diesem Jahr bis September 155 FSME-Infektionen registriert. Nicht befriedigend sei auch die Situation bei HPV. Die kostenlosen Aktionen für bis zu 21-Jährige und später für bis zu 29-Jährige hätten die Impfquoten dieser Altersgruppen erhöht, inzwischen sei die Bereitschaft aber wieder zurückgegangen. Als weiteres Angebot kann sich der ÖVIH die Impfung gegen Keuchhusten in Apotheken vorstellen. Künftig sollten alle Vakzine, die im Österreichischen Impfplan enthalten sind, auch in Apotheken verabreicht werden.