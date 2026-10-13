ÖSV-Boss warnt: „Mir würde keiner einfallen“

„Unfassbares Standing“

Und auch der neue ÖSV-Generalsekretär Jan Überall schlägt in die selbe Kerbe. Zu Gast bei ServusTV sagte er: „Markus hat einfach ein Standing gehabt, das unfassbar war. Er ist respektiert worden von allen Veranstaltern, von den Teams, von den Athleten. Er hat die Spannungsfelder zwischen dem Verlangen nach dem Produkt und der Fairness gegenüber den Sportlern sehr gut ausbalanciert. Und ich sehe es als eine sehr kritische Position, in der wir uns gerade befinden. Denn wenn man mich fragen würde, wer das machen könnte, würde mir aus dem Stegreif keiner einfallen.“