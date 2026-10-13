Mutter nahm tobendem Sohn Küchenmesser ab

Völlig ausgeufert ist die Auseinandersetzung eines Vaters mit seinem Sohn am Sonntagabend im Wiener Bezirk Liesing. Zankapfel war ein Autoschlüssel, den der 47-Jährige seinem stark angetrunkenen Sohn offenbar nicht aushändigen wollte. In Rage griff der 22-Jährige daraufhin zum Küchenmesser.
Gegen 20.45 Uhr eskalierte der Streit in der Wohnung der Familie. Der 22-jährige Serbe griff zu einem Küchenmesser und bedrohte damit seinen Vater mit dem Umbringen. Die Mutter ging allerdings dazwischen – ihr sollte es gelingen, dem 22-Jährigen das Messer abzunehmen.
Mehr als zwei Promille im Blut
Der junge Mann ergriff daraufhin die Flucht – alarmierten Polizisten gelang es jedoch kurz danach, den Verdächtigen unweit der Wohnung festzunehmen. Der 22-Jährige hatte 2,2 Promille im Blut, wie ein Alkotest ergeben sollte.
Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde überdies mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.
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