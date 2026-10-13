Minister: Live-Erschießung dient „Werten der USA“

Der Minister für Innere Sicherheit, Markwayne Mullin, will von Risiken nichts wissen – die seien genau abgewogen: „Niemand wird gezwungen, sich das anzusehen.“ Das öffentliche Erschießungskommando für Nidal Hasan würde diesen nicht zum Märtyrer machen, erklärte der enge Verbündete von US-Präsident Donald Trump in der Sendung „Face the Nation“.