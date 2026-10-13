Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trumps „MAGA-Krieger“

Minister: Live-Erschießung dient „Werten der USA“

Außenpolitik
13.10.2026 11:00
Die Erschießung des muslimischen Amokläufers, Nidal Hasan, soll Anfang Dezember per Livestream ...
Die Erschießung des muslimischen Amokläufers, Nidal Hasan, soll Anfang Dezember per Livestream übertragen werden.(Bild: Krone-Collage/EPA/KILLEEN DAILY HERALD / DAVID MORRI / HO, AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die geplante Live-Hinrichtung eines muslimischen Amokläufers in den USA sorgt weiter für Unbehagen. Neben Menschenrechtsbedenken fürchten Kritiker vor allem, Islamisten eine Propagandavorlage zu liefern. Die Trump-Regierung beruft sich derweil auf „amerikansiche Werte“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Minister für Innere Sicherheit, Markwayne Mullin, will von Risiken nichts wissen –  die seien genau abgewogen: „Niemand wird gezwungen, sich das anzusehen.“ Das öffentliche Erschießungskommando für Nidal Hasan würde diesen nicht zum Märtyrer machen, erklärte der enge Verbündete von US-Präsident Donald Trump in der Sendung „Face the Nation“.

Mullin würde lediglich der „sehr direkten Hand“ seines Chefs folgen, der einen großartigen Job mache. „Er ist dabei, amerikanische Werte wiederherzustellen. Er bringt die USA wieder auf den Kurs, den wir uns wünschen“, so der Chef des Heimatschutzministeriums.

„Ich denke, die Menschen müssen verstehen (...) wenn ihr Amerika angreift, werden wir euch verfolgen und wir werden dafür sorgen, dass die Strafe der Tat angemessen ist“, fuhr Mullin fort (siehe Tweet unten). 

Der 49-jährige Republikaner und sechsfache Vater aus Oklahoma wurde von Trump vor seiner Bestellung im März martialisch als wahrer „MAGA-Krieger“ bezeichnet. Mullin ist seither auch für die umstrittenen Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE verantwortlich.

Mächtige Republikaner gegen Vorhaben
Dass die Hinrichtung des ehemaligen Militär-Psychaters Hasan Anfang Dezember live übertragen werden soll, gefällt längst nicht allen Republikanern. Selbst der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat Vorbehalte gegenüber dem Vorhaben.

Lesen Sie auch:
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
09.10.2026
„Wird entschieden“
Erschießung im Livestream? Trump lässt Pläne offen
10.10.2026
Hinrichtungs-Wahnsinn
Todesstrafe: Papst schickt USA deutliche Botschaft
10.10.2026

„Die Sorge wäre, dass man ein Video produzieren würde, das als Rekrutierungsinstrument für zukünftige Terroristen dienen könnte“, sagte der ansonsten stets treue Johnson am Montag CBS News. „Wir müssen die politischen Auswirkungen all dessen gründlich durchdenken.“

Der Republikaner sagte, er werde sich die Hinrichtung auf keinen Fall ansehen, sollte sie live übertragen werden. „Es gibt Kollegen, die Bedenken haben“, fuhr Johnson fort. Auch Vizepräsident JD Vance erklärte zuletzt öffentlich, dass er die Hinrichtung nicht verfolgen wolle. Man müsse abwarten, was im Dezember geschehe (siehe Tweet unten).

Hasan war 2013 zum Tode verurteilt worden, weil er auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im US-Bundesstaat Texas 13 Menschen erschossen und rund 30 weitere verletzt hatte.

Hasan wäre der erste Mensch seit 1945, der durch ein Erschießungskommando des US-Militärs hingerichtet wird. Die Ankündigung der Liveübertragung löste international sowie bei US-Demokraten und US-Republikanern Empörung aus. Trump, ein vehementer Verfechter der Todesstrafe, stellte daraufhin die Liveübertragung in Frage, die zuvor von seinem Kriegsminister Pete Hegseth freudig angekündigt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
122.395 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
85.457 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
82.678 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Ausland
Lungen-OP bei Papst Leo: Bruder ruft zum Gebet auf
55 mal kommentiert
Papst Leo XIV. muss wegen eines Knotens in der Lunge operiert werden.
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
51 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen (Symbolbild).
Tirol
Eisiger Morgen: Zeit der Minusgrade hat begonnen!
23 mal kommentiert
In zahlreichen österreichischen Orten herrschte Dienstagfrüh strenger Frost.
Mehr Außenpolitik
Gesetz steht noch aus
Impfen in Apotheken soll ab Jänner möglich sein
Arbeit im Umbruch
Deutscher Minister will KI-Umsätze besteuern
Trumps „MAGA-Krieger“
Minister: Live-Erschießung dient „Werten der USA“
Wahlen in Italien
Salvini tritt formell als Lega-Chef zurück
NATO informiert
Drohnen trafen zwei Schiffe vor Küste Bulgariens
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf