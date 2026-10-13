Olympiasieger Bontus happy mit Comeback-Saison

Valentin Bontus hat nach einem sechsten Platz beim Grand Slam der Kiteboarder auf Sardinien am vergangenen Wochenende die Saison für beendet erklärt. Der gesundheitlich angeschlagene Olympiasieger zeigte sich nach dem Saisonfinale zufrieden. „Im letzten Jahr um diese Zeit habe ich versucht, nach meinem Kreuzbandriss die ersten Schritte auf dem Wasser zu tun und jetzt bin ich bereits wieder in der absoluten Weltspitze angekommen“, sagte Bontus in einer ÖOC-Mitteilung.
Anfang November startet für den 26-Jährigen auf Fuerteventura die Vorbereitung auf die neue Saison. In Fortaleza steht schon im Jänner 2027 die WM auf dem Programm. In Brasilien geht es auch um insgesamt acht Fixplätze für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Bontus: „Das ist natürlich das Ziel, um danach den Fokus wieder komplett auf die LA28-Vorbereitung legen zu können.“
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