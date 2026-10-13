Borussia Dortmund gibt Kovac-Entscheidung bekannt

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Cheftrainer Niko Kovac bis zum 30. Juni 2029 verlängert, wie der Klub am Dienstag mitteilte.
„Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg“, sagte BVB-Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft um ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Klubs eine hohe Akzeptanz.
Mit dem Ex-Co-Trainer bei Red Bull Salzburg bleiben auch sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic. Niko Kovac hatte Borussia Dortmund Anfang des Jahres 2025 auf dem elften Tabellenplatz übernommen und die Schwarz-Gelben in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison schaffte der Traditionsverein mit 73 Punkten den Vize-Meistertitel. „Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen“, sagte Kovac zur Vertragsverlängerung. „Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen.“
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