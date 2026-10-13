Borussia Dortmund gibt Kovac-Entscheidung bekannt

Mit dem Ex-Co-Trainer bei Red Bull Salzburg bleiben auch sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic. Niko Kovac hatte Borussia Dortmund Anfang des Jahres 2025 auf dem elften Tabellenplatz übernommen und die Schwarz-Gelben in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison schaffte der Traditionsverein mit 73 Punkten den Vize-Meistertitel. „Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen“, sagte Kovac zur Vertragsverlängerung. „Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen.“