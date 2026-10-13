Pannen-Hinrichtung: Notruf als Fehlalarm gewertet

Anrufer konnte keinen Code zur Überprüfung des Notrufs nennen

Zu diesem Zeitpunkt war Pike bewusstlos. Der Anrufer erklärte, dass ihre Atmung „sehr schwer“ sei. Die Rettungsleitstelle forderte daraufhin, dass man einen Sicherheitscode nennen soll, um die Echtheit des Notrufs festzustellen. Doch ein Code konnte nicht genannt werden. „Wie kann es sein, dass es keinen Code gibt?“, ist der Disponent fassungslos. Daher wurde der Anruf zunächst als Fehlalarm interpretiert.