Singapur: Staat vermittelt Liebe und Kindersegen

Algorithmus findet ein perfektes Match

Ein Algorithmus schlägt dann genau eine Person vor, die das perfekte Match sein könnte. Nutzer haben anschließend 72 Stunden Zeit, um zu entscheiden, ob sie den Vorschlag annehmen wollen. Besteht auf beiden Seiten Interesse, werden die Kontaktdaten ausgetauscht. Wer mit seinem Vorschlag unzufrieden ist, bekommt in ein paar Wochen ein neues Match präsentiert.