Prinzessin Eugenie zeigt Video von Baby Adelaide

Zu den Aufnahmen schrieb Eugenie: „Alles Gute zum 8. Hochzeitstag, mein Schatz“. Doch damit nicht genug! Die Prinzessin verriet auch ein charmantes Detail über den Moment hinter der Kamera: „Was ihr in diesem Video nicht hört, ist, dass Jack unsere Tochter fragt, ob sie es mag, wenn sie so massiert wird... so nachdenklich, fürsorglich und der beste Dada für unsere 3. Wir hätten uns keinen besseren Partner wünschen können.“