Prinzessin Eugenie zeigt Video von Baby Adelaide

So süß feiert man einen Hochzeitstag! Prinzessin Eugenie meldet sich mit einem herzerwärmenden Video auf Instagram zurück. Darauf hält Ehemann Jack Brooksbank Töchterchen Adelaide im Arm und massiert liebevoll ihr Köpfchen. Er sei einfach der „beste Dada für unsere drei“, schwärmt die 36-Jährige.
Die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson hat ihren Fans einen ganz besonderen Einblick in ihr Familienglück geschenkt. Zum achten Hochzeitstag mit Ehemann Jack Brooksbank am 12. Oktober veröffentlichte die Enkelin von Queen Elizabeth II. ein herzerwärmendes Video.
Papa Jack hält das jüngste Familienmitglied, Töchterchen Adelaide, liebevoll im Arm und streicht immer wieder mit den Fingern über das zarte Köpfchen.
Zu den Aufnahmen schrieb Eugenie: „Alles Gute zum 8. Hochzeitstag, mein Schatz“. Doch damit nicht genug! Die Prinzessin verriet auch ein charmantes Detail über den Moment hinter der Kamera: „Was ihr in diesem Video nicht hört, ist, dass Jack unsere Tochter fragt, ob sie es mag, wenn sie so massiert wird... so nachdenklich, fürsorglich und der beste Dada für unsere 3. Wir hätten uns keinen besseren Partner wünschen können.“
Hier ist das wirklich liebe Video eingebunden – einfach klicken:
Acht Jahre, drei Kinder, viel Liebe
Ihr erster Sohn, August Philip Hawke Brooksbank, kam am 9. Februar 2021 zur Welt. Am 30. Mai 2023 folgte sein kleiner Bruder Ernest George Ronnie Brooksbank. Im Sommer 2026 machte dann Töchterchen Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank das Familienglück komplett. Sie wurde am 3. August 2026 in einem Krankenhaus in Lissabon geboren. Die Familie hält sich zeitweise in der portugiesischen Hauptstadt auf.
Mit dem niedlichen Video zeigt Eugenie nun, wie sehr sie die kleinen Momente mit ihren Liebsten genießt. Und auch nach acht Ehejahren ist die Botschaft an ihren Jack eindeutig: Die Liebe ist noch immer groß!
Schwere Monate durch Epstein-Skandal
Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew (66), dem Bruder von König Charles III. (77). Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) besser bekannt als „Fergie“. Andrew Mountbatten-Windsor geriet im Zuge des Skandals um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verruf.
Der US-Geschäftsmann betrieb einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Andrew und „Fergie“ waren viele Jahre eng mit Epstein befreundet. Kenntnis von dem Missbrauch oder eigenes Fehlverhalten stritten sie stets ab. Doch im Laufe des Skandals fiel insbesondere Andrew tief: Er verlor alle seine Ämter und Titel und musste aus seinem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen. Eugenie und ihre Schwester, Prinzessin Beatrice (37), behielten ihre Titel, üben jedoch beide keine offizielle Funktion aus.
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