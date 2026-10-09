Heizsaison beginnt: Fürchten Sie hohe Kosten?

Ihre Meinung zählt!

Fürchten Sie sich vor den Heizkosten für den kommenden Winter? Spielen die Preise für Sie eine Rolle beim Blick auf das Thermostat, oder ist Ihnen Ihre Wunschtemperatur das Geld wert? Überlegen Sie Angesichts der Preise eventuell Ihre Heizung zu erneuern oder auf einen anderen Energieträger zu wechseln?