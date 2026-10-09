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Frage des Tages

Heizsaison beginnt: Fürchten Sie hohe Kosten?

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09.10.2026 11:40
Die hohen Preise ziehen das Geld förmlich aus den Heizkörpern des Landes.
Die hohen Preise ziehen das Geld förmlich aus den Heizkörpern des Landes.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Der Herbst ist endgültig in Österreich angekommen und mit ihm startet auch die heurige Heizsaison. Im Angesicht der weiterhin hohen Preise im Energiebereich könnte die wohlig warme Wohnung im Winter für viele eine empfindlich hohe Rechnung bedeuten. Unsere Frage des Tages vom 9. Oktober lautet: „Heizsaison beginnt – fürchten Sie sich schon vor den Kosten?“

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Ihre Meinung zählt!
Fürchten Sie sich vor den Heizkosten für den kommenden Winter? Spielen die Preise für Sie eine Rolle beim Blick auf das Thermostat, oder ist Ihnen Ihre Wunschtemperatur das Geld wert? Überlegen Sie Angesichts der Preise eventuell Ihre Heizung zu erneuern oder auf einen anderen Energieträger zu wechseln?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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