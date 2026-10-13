Was die Wortwahl über psychopathische Züge verrät

„Das zeigt uns, dass die Geschichte, die wir über unser Leben erzählen, Bedeutung hat“, lautete das Fazit von Co-Autorin Laura Drislane. Allerdings „Das Ziel ist hier nicht, Psychopathie anhand der Sprache zu diagnostizieren“, sagte Ky Bray, Doktorand der Psychologie an der Universität. „Es geht vielmehr darum, darauf hinzuweisen, dass sich Psychopathie im alltäglichen Verhalten zeigt, sogar in subtilen Verhaltensweisen wie der Sprache“, erklärte er. Laut den Experten trägt jeder Mensch ein gewisses Maß an Kühnheit, Kaltherzigkeit und Enthemmung in sich.