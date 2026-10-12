Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehalts-Poker beginnt

Herbstlohnrunde: Warum diesmal Eisenbahner starten

Wirtschaft
12.10.2026 10:32
Die anhaltende Teuerung setzt Arbeitnehmer unter Druck. Bei den anstehenden ...
Die anhaltende Teuerung setzt Arbeitnehmer unter Druck. Bei den anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen geht es darum, wie stark die Löhne steigen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Normalerweise eröffnen traditionell die Metaller die Herbstlohnrunde, heuer machen allerdings andere den Beginn im Gehalts-Poker. Statt um die Löhne in der Metallindustrie wird ab Montagnachmittag zunächst bei den Eisenbahnern gefeilscht – und angesichts der anhaltenden Teuerung steht für Tausende Beschäftigte einiges auf dem Spiel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Grund für die ungewöhnliche Reihenfolge liegt in einer Vereinbarung aus dem Vorjahr. Die Sozialpartner der Metallbranche hatten sich auf einen zweijährigen Krisenabschluss geeinigt – das Ergebnis der Metaller galt dabei oft als Richtschnur für alle weiteren Verhandlungen. Nun geht es bei den Eisenbahnern um einen neuen Kollektivvertrag, der rund 55.000 Beschäftigte in 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen betrifft.

Die Gewerkschaft vida fordert einen Ausgleich der Inflation und darüber hinaus ein reales Lohnplus. „Wer etwas leistet, muss anständig bezahlt werden“, betonte vida-Chef Roman Hebenstreit im Vorfeld der Gespräche. Zusätzlich verlangt vida längere Ruhezeiten für Beschäftigte in der Bahnbranche. Fachbereichsvorsitzender Gerhard Tauchner sprach sich dafür am Montag im Ö1-„Morgenjournal“ aus.

Die Arbeitgeberseite signalisiert hingegen Zurückhaltung. Man wolle einen „maßvollen Abschluss“, sagte ihr Vertreter Thomas Scheiber im ORF-Radio.

Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlichen Gehaltserhöhungen in Prozent für ausgewählte Branchen in Österreich im Jahr 2026 im Vergleich zur jeweiligen Inflationsrate. Die Sozialwirtschaft erreicht mit 2,6 % die höchste Steigerung, gefolgt vom Handel mit 2,55 %. Die Erhöhungen liegen in allen Branchen unter der jeweiligen Inflationsrate, die zwischen 2,7 % und 3,0 % liegt. Für die Politik gibt es keine Lohnerhöhung. Die meisten Beschäftigten gibt es bei den Pensionen mit 2,2 Millionen. Quelle: APA/WIFO.

Geben Metaller trotzdem den Takt vor?
Obwohl die Metallindustrie heuer nicht neu verhandelt, könnte ihr Abschluss laut dem Wifo-Ökonomen Benjamin Bittschi trotzdem als Signal für die Herbstlohnrunde dienen. Die Kollektivvertragslöhne steigen 2026 und 2027 um jeweils 2,1 Prozent, die tatsächlichen Löhne um 1,9 Prozent. Dem steht eine durchschnittliche Inflation von 3,3 Prozent in den zwölf Monaten von September 2025 bis August 2026 gegenüber.

Auch Handel und Transport verhandeln
Nach den Eisenbahnern stehen weitere Branchen vor ihren Herbstlohnrunden. Die vida verhandelt demnächst auch für Handelsarbeiter, Bus- und Lkw-Beschäftigte sowie die Bewachungsbranche. Als wichtige Ausgangsgröße gilt die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate, die heuer über drei Prozent liegt.

Besonders kritisch sieht die Gewerkschaft die vergangenen Abschlüsse im Handel. Diese seien in den letzten beiden Jahren unter der rollierenden Inflation geblieben. „Diese Krisenabschlüsse haben die Lebensmittel nicht billiger, aber die Beschäftigten ärmer gemacht“, kritisierte Hebenstreit.

Lesen Sie auch:
Die Zurückhaltung bei den Lohnverhandlungen ist vorbei, meint Vida-Geschwerkschaftsboss Roman ...
Vor Herbstlohnrunde
Hebenstreit: „Schluss mit der Lohndrückerei“
05.10.2026
420.000 Betroffene
Handel steht heuer vor besonders harter Lohnrunde
24.09.2026
Sprit und Heizöl teuer
Inflation klettert im September auf 3,6 Prozent
02.10.2026

Eisenbahner mit größtem Kaufkraftverlust
Wie stark die Löhne hinter der Teuerung zurückgeblieben sind, zeigt eine Berechnung des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts. Seit 2019 verzeichneten die Eisenbahner demnach mit 1,8 Prozent den größten Kaufkraftverlust unter den untersuchten Branchen. Dahinter folgen die IT-Branche mit 1,6 Prozent und der Handel mit 1,3 Prozent.

Im Handwerk und Gewerbe fiel der Realeinkommensverlust mit 0,3 Prozent geringer aus. In der Güterbeförderung, zu der etwa Lkw- und Kleintransporte zählen, gab es hingegen ein leichtes Reallohnplus von 0,3 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.10.2026 10:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
91.087 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
74.185 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.817 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2565 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1934 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1262 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Wirtschaft
Gehalts-Poker beginnt
Herbstlohnrunde: Warum diesmal Eisenbahner starten
„Krone“-Gastkommentar
Wetterfest
„Grinch“ schlägt zu
Gleich vier Feiertage gehen uns 2027 flöten
Krone Plus Logo
Milliarden sprudeln
Dieses Land in Südamerika füllt Europas Öl-Lücke
Werk-Schließung droht
Ardo erteilte Regierung nun die offizielle Absage
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf