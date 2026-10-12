Herbstlohnrunde: Warum diesmal Eisenbahner starten

Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlichen Gehaltserhöhungen in Prozent für ausgewählte Branchen in Österreich im Jahr 2026 im Vergleich zur jeweiligen Inflationsrate. Die Sozialwirtschaft erreicht mit 2,6 % die höchste Steigerung, gefolgt vom Handel mit 2,55 %. Die Erhöhungen liegen in allen Branchen unter der jeweiligen Inflationsrate, die zwischen 2,7 % und 3,0 % liegt. Für die Politik gibt es keine Lohnerhöhung. Die meisten Beschäftigten gibt es bei den Pensionen mit 2,2 Millionen. Quelle: APA/WIFO.