Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In wenigen Tagen

Knoten in der Lunge: Papst Leo wird operiert

Ausland
11.10.2026 12:58
Papst Leo hat am Sonntag eine Lungenoperation wegen eines frühzeitig entdeckten Knotens ...
Papst Leo hat am Sonntag eine Lungenoperation wegen eines frühzeitig entdeckten Knotens angekündigt.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Papst Leo XIV. muss an der Lunge operiert werden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat am Sonntag bekannt gegeben, dass ein Knoten entdeckt worden sei. Seine geplante Reise nach Peru im November will Leo dennoch antreten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei ihm sei ein Knoten in einem frühen Stadium und an einer klar begrenzten Stelle entdeckt worden, erklärte Papst Leo beim Angelusgebet. „Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht. Deshalb habe ich mich auf ihren Rat hin entschieden, mich operieren zu lassen, um den Knoten entfernen zu lassen“, sagte der Papst.

Die Operation sei bereits Anfang der bevorstehenden Woche in der römischen Poliklinik „Agostino Gemelli“ geplant, teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Der postoperative Spitalaufenthalt werde etwa eine Woche dauern. Weitere Angaben zur Art des Befunds oder zum genauen Zeitpunkt des Eingriffs gab es zunächst nicht.

Kommt in Klinik nahe Vatikan
Die Poliklinik „Agostino Gemelli“ ist nur wenige Kilometer vom Vatikan entfernt und seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für die medizinische Versorgung der Päpste. Für das Kirchenoberhaupt steht dort im zehnten Stockwerk ein eigenes Appartement zur Verfügung, das dauerhaft für einen Papst reserviert ist. Die Räumlichkeiten umfassen mehrere Zimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und eine kleine Privatkapelle. Auch Mitarbeiter und enge Vertraute können dort übernachten.

Lesen Sie auch:
Papst Leo XIV. schärft den Blick der Kirche auf Ehe und Familie.
„Mutig angehen“
Zwischen Sex und Ehe-Ideal: Papst räumt Kluft ein
08.10.2026
Enormer Andrang
Paris: 800.000 beteten gemeinsam mit dem Papst
26.09.2026

Will trotzdem nach Peru reisen
Trotz der angekündigten Operation bestätigte Papst Leo XIV. seine geplante Reise nach Peru. Der Besuch in dem südamerikanischen Land ist derzeit für den Zeitraum vom 6. bis 17. November angesetzt.

Beim Angelusgebet auf dem Petersplatz wandte sich das Kirchenoberhaupt an peruanische Gläubige, die an einer Prozession zu Ehren des „Señor de los Milagros“ teilnahmen. „Ich danke euch für eure Gebete für die Pastoralreise, die ich in Peru unternehmen werde“, sagte der Papst.

Meloni sichert Leo Unterstützung zu
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte indes Papst Leo XIV. vor dessen angekündigter Lungenoperation ihre persönliche Unterstützung und die Solidarität der italienischen Regierung zu. „Ich möchte dem Heiligen Vater meine persönliche Nähe und die der italienischen Regierung für die Herausforderung aussprechen, der er sich in den kommenden Tagen stellen muss“, erklärte Meloni.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
11.10.2026 12:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Peru
Katholische Kirche
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf