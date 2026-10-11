Knoten in der Lunge: Papst Leo wird operiert

Kommt in Klinik nahe Vatikan

Die Poliklinik „Agostino Gemelli“ ist nur wenige Kilometer vom Vatikan entfernt und seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für die medizinische Versorgung der Päpste. Für das Kirchenoberhaupt steht dort im zehnten Stockwerk ein eigenes Appartement zur Verfügung, das dauerhaft für einen Papst reserviert ist. Die Räumlichkeiten umfassen mehrere Zimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und eine kleine Privatkapelle. Auch Mitarbeiter und enge Vertraute können dort übernachten.