Zwischen Sex und Ehe-Ideal: Papst räumt Kluft ein

„Wachsende Kluft“

„Wir können gewiss viel von den Familien lernen. Ihr Leben stellt uns außerdem vor Fragen, die es verdienen, mutig angegangen zu werden. In vielen Kontexten hat sich eine wachsende Kluft zwischen der Art und Weise, wie Sexualität und Intimität gelebt werden, und der christlichen Sicht der Ehe aufgetan“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche vor rund 120 versammelten Bischofskonferenz-Vorsitzenden sowie Vertretern aus Familien. Aus Österreich nimmt der Bischofskonferenz-Vorsitzende und Salzburger Erzbischof Franz Lackner an den Beratungen teil.