Houthis stecken hinter Angriff auf Flughafen Riad

Teheran will Dialog unterstützen

Die Regierungen der Türkei, Pakistans, Ägyptens und Saudi-Arabiens verurteilten die Angriffe. Der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi berieten erstmals über die jüngste Eskalation. Es ist der erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker, seit die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen ihre Angriffe auf das Königreich Saudi-Arabien intensiviert haben. Teheran sei bereit, einen Dialog zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen zu unterstützen, sgte Araqchi. Saudi-Arabien ist ein Verbündeter der jemenitischen Regierung, das Militär fliegt Luftangriffe auf Stellungen der Houthis.