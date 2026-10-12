„Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter wurde Mama

„Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter schwelgt im Baby-Glück! Die Tänzerin verriet auf Instagram, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Die ersten Fotos gibt es oben im Video zu sehen!
Kreuter postete auf Instagram einen kurzen Clip, auf dem die Hände der stolzen Eltern und ihrer neugeborenen Tochter zu sehen sind.
Kreuter verriet Name der Tochter
„1+1= 3 und das ist pure Magie. In Mathe war ich noch nie so gut aber das mit der Magie ist sicher“, schrieb die Profitänzerin dazu.
Und verriet daraufhin auch gleich ein süßes Geheimnis: den Namen und das Geburtsdatum ihrer Tochter. „Am 30.9. kam unsere kleine Luna zur Welt, gesund und friedlich lernen wir uns jetzt in Ruhe kennen. Denn die Magie braucht ihre Zeit um sich täglich neu zu entfalten.“
Baby-Glück nach Fehlgeburt
Der Weg zum Baby-Glück war für Kreuter besonders emotional. Denn wie der ORF-Star kürzlich verriet, erlitt sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt.
Umso größer ist die Freude über Töchterchen Luna nun, wie Kreuter abschließend schrieb: „Wir sind überglücklich und stolz auf unser Powergirl.“
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