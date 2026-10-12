„Pretty Woman“-Moment: Kelly Clarkson außer sich!

Kelly Clarkson hat ihren ganz persönlichen „Pretty Woman“-Moment erlebt – allerdings nicht im positiven Sinne. Die Sängerin wetterte auf X von einer ziemlich unangenehmen Erfahrung in einem Geschäft in New York – eine Situation, wie sie Julia Roberts als Callgirl Vivian in der romantischen Komödie aus dem Jahr 1990 widerfahren war.
Die 40-Jährige berichtete, dass sie extra von Manhattan nach Brooklyn gefahren war, um sich dort einen Laden anzusehen, den sie „ziemlich cool“ fand. „Ich hatte auch schon ein paar Dinge im Kopf, die ich kaufen wollte“, enthüllte Clarkson.
Doch dann habe ihr ein Verkäufer das Shopping gründlich verdorben: „Er sah mich als jemanden, der sich das nicht leisten kann.“ Stattdessen habe er ihr angeboten, „etwas Vergleichbares“ für sie zu finden.
„Riesiges Geschäft durch die Lappen gegangen“
Die Sängerin und Show-Moderatorin, deren Vermögen auf 60 Millionen Dollar geschätzt wird, schrieb weiter: „Wow, Typ. Du bist ein Idiot und dir ist gerade ein riesiges Geschäft durch die Lappen gegangen.“
Dann legte Clarkson nach und outete auch den Namen des Geschäfts: „Ihr solltet alle einmal das ,Art of Play‘ in Brooklyn auschecken – wenn ihr darauf steht, wie Julia Roberts‘ Figur in ,Pretty Woman‘ behandelt zu werden.“ Dazu setzte sie ein Daumen-runter-Emoji.
Ikonische „Pretty Woman“-Szene
In der Szene aus „Pretty Woman“ weigert sich die Verkäuferin eine edlen Modeboutique, dem Callgirl die teureren Kleidungsstücke zu zeigen. Später kehrt Roberts alias Vivian in eleganter Designer-Kleidung und mit jeder Menge Einkaufstüten aus anderen Nobel-Geschäften zurück. Zu der Verkäuferin sagt sie dann: „Großer Fehler. Ein riesengroßer.“
Inzwischen äußerte sich auch der Ladenbesitzer auf X zu den Vorwürfen von Clarkson. Er behauptet, Kelly habe einen singenden Vogel-Roboter kaufen wollen, der „permanent an unserer Wand installiert und nicht zum Verkauf ausgeschrieben ist“. Und beschreibt die „surreale Situation, von 8 Millionen Leuten, die niemals bei uns im Laden waren, attackiert zu werden“. Er hofft allerdings, dass er eines Tages die Sache „persönlich mit Kelly klären kann“.
„Nicht nur unhöflich, auch noch Lügner“
Clarkson setzte daraufhin in ihrer Instagram-Story nach und wehrte sich gegen die Darstellung des Shop-Besitzers. An besagtem Vogel-Roboter sei laut der Sängerin sehr wohl ein Preisschild angebracht gewesen, doch der Verkäufer habe ihr mit herablassendem Ton mitgeteilt: „Ja, es steht zum Verkauf, aber es kostet 15.000 Dollar, also wenn Sie möchten, dass ich für Sie etwas Vergleichbares finde, kann ich das.“
„Also seid ihr nicht nur unhöflich, ihr seid auch noch Lügner“, fuhr Clarkson fort. Dabei sei es doch nicht so schwer, freundlich zu anderen Menschen zu sein, ärgerte sich die Sängerin – und schloss ihre Nachricht mit den Worten: „Euer Shop ist wirklich cool. Leider seid ihr das nicht.“
Clarkson hört mit TV-Show auf
Clarkson, die seit Herbst 2023 in New York City lebt, gibt in den sozialen Medien nur selten private Einblicke. Im Februar gab die Künstlerin bekannt, dass sie sich als Moderatorin ihrer Daytime-Sendung „The Kelly Clarkson Show“ zurückziehen werde. Sie wolle künftig ihre Kinder stärker in den Mittelpunkt stellen: Tochter River Rose (11) und Sohn Remington Alexander (10). Vorausgegangen war der Krebstod von deren Vater Brandon Blackstock, von dem sich Clarkson 2022 scheiden ließ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.