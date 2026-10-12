„Pretty Woman“-Moment: Kelly Clarkson außer sich!

„Nicht nur unhöflich, auch noch Lügner“

Clarkson setzte daraufhin in ihrer Instagram-Story nach und wehrte sich gegen die Darstellung des Shop-Besitzers. An besagtem Vogel-Roboter sei laut der Sängerin sehr wohl ein Preisschild angebracht gewesen, doch der Verkäufer habe ihr mit herablassendem Ton mitgeteilt: „Ja, es steht zum Verkauf, aber es kostet 15.000 Dollar, also wenn Sie möchten, dass ich für Sie etwas Vergleichbares finde, kann ich das.“