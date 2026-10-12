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Nach kühler Nacht: Jetzt kämpft sich Sonne zurück

Österreich
12.10.2026 08:45
Nach einer frischen Nacht darf sich Österreich am Montag wieder auf mehr Sonne freuen.
Nach einer frischen Nacht darf sich Österreich am Montag wieder auf mehr Sonne freuen.(Bild: Annabell Gsödl - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Nach Regen und Wolken kommt wieder Licht ins Spiel! Österreich startet mit frischen Temperaturen in die neue Woche, darf sich am Montag aber vielerorts auf sonnige Phasen freuen. Während es im Süden anfangs noch einzelne Regenschauer geben kann, setzt sich im Tagesverlauf zunehmend freundliches Wetter durch.

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In den frühen Morgenstunden ist es noch einmal ordentlich frisch, doch dann zeigt sich der Montag wieder von seiner freundlicheren Seite. Zwar halten sich an der Alpennordseite zunächst noch einige Wolken, auch im Süden und Südosten kann es vereinzelt noch etwas regnen. Doch im Laufe des Tages setzt sich in den meisten Regionen ein Mix aus Sonne und Wolken durch. Besonders gut stehen die Chancen im Westen: Dort dominiert nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder der Sonnenschein.

Ganz ungetrübt bleibt der Himmel im Bergland nicht, denn einzelne Schauer sind weiterhin möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern Seehöhe. Bei mäßigem, in exponierten Lagen auch lebhaftem West- bis Nordwestwind erreichen die Temperaturen angenehme zwölf bis 18 Grad.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Wer die Sonnenstunden genießen möchte, bekommt am Dienstag vielerorts die nächste Gelegenheit dazu. Örtliche Nebel- und Hochnebelfelder sowie Wolkenreste im Bergland lösen sich zunehmend auf, danach lacht im ganzen Land die Sonne. In vielen Regionen präsentiert sich der Himmel sogar nahezu wolkenlos.

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