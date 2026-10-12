Nach kühler Nacht: Jetzt kämpft sich Sonne zurück

In den frühen Morgenstunden ist es noch einmal ordentlich frisch, doch dann zeigt sich der Montag wieder von seiner freundlicheren Seite. Zwar halten sich an der Alpennordseite zunächst noch einige Wolken, auch im Süden und Südosten kann es vereinzelt noch etwas regnen. Doch im Laufe des Tages setzt sich in den meisten Regionen ein Mix aus Sonne und Wolken durch. Besonders gut stehen die Chancen im Westen: Dort dominiert nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder der Sonnenschein.