Armut steigt weltweit: 1,2 Milliarden Betroffene

Deutliche Verbesserungen bei der Armutsquote und der absoluten Zahl der von Armut Betroffenen gab es demnach in Ägypten, Nepal und Tadschikistan. Auch in Angola und Sambia ist die Armutsquote zurückgegangen, doch das Bevölkerungswachstum führte dort dennoch zu einem Anstieg der Zahl der in Armut lebenden Menschen. „Wir wissen, dass Fortschritt möglich ist“, erklärte De Croo. Länder, die die Herausforderungen gemeinsam angegangen seien, hätten gezeigt, was entschlossenes Handeln bewirken könne.