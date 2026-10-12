Brisanter Zeitpunkt

„Wir wissen alle, dass Trump oft Dinge sagt, damit die Ölpreise nicht steigen“, meinte Anaskich zum russischen Medium „Ostorozhno Novosti“. Trump steht derzeit wegen hoher Spritpreise in den USA unter Druck. Seit Beginn des Iran-Kriegs müssen die US-Amerikaner an den Tankstellen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im November stehen in den USA die wichtigen Zwischenwahlen an, für Trump ist die Preissteigerung deswegen auch politisch heikel.