Hitze in Europa
Drittwärmster September der Messgeschichte
Teils hochsommerliche Temperaturen haben Europa den drittwärmsten September der Messgeschichte beschert. In Westeuropa war es gemeinsam mit dem September 2023 der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte. Die Temperatur lag 2,51 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020.
Weite Teile West- und Mitteleuropas sowie Teile Osteuropas blieben trocken, in mehreren Regionen verschärfte sich die Trockenheit im Vergleich zum August noch. Abschnitte etwa des Rheins, der Donau und der Weichsel führten so wenig Wasser wie noch in keinem September seit Erfassungsbeginn, hieß es.
Schifffahrt und Landwirtschaft beeinträchtigt
In mehreren Ländern waren laut Copernicus Schifffahrt, Wasserversorgung und Landwirtschaft beeinträchtigt. Regen zum Monatsende habe örtlich Entlastung gebracht, in Frankreich und Spanien aber auch Überschwemmungen. Nasser als üblich sei es in Teilen Nord- und Nordosteuropas gewesen.
Phänomen weltweit zu beobachten
Weltweit war es der zweitwärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur lag 1,63 Grad über dem vorindustriellen Niveau, den zweiten Monat in Folge mehr als 1,5 Grad. Copernicus erwartet, dass sich diese Serie wegen des erstarkenden El Niño bis ins Jahr 2027 fortsetzt. Die Meeresoberflächen außerhalb der Polarregionen waren im Schnitt so warm wie in keinem September zuvor.
Grenzüberschreitung nur noch Frage der Zeit
„Die Überschreitung der langfristigen Grenze des Pariser Klimaabkommens ist nur eine Frage der Zeit“, sagte Klimadienst-Direktor Carlo Buontempo. „Wie weit und wie lange wir sie überschreiten, liegt noch an uns.“ Das 1,5-Grad-Ziel bezieht sich auf einen langjährigen Durchschnitt, einzelne Monate bedeuten noch kein Verfehlen.
In dem Abkommen hatten 2015 rund 200 Staaten vereinbart, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen – und möglichst auf nur 1,5 Grad.
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