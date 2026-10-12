Drittwärmster September der Messgeschichte

Phänomen weltweit zu beobachten

Weltweit war es der zweitwärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur lag 1,63 Grad über dem vorindustriellen Niveau, den zweiten Monat in Folge mehr als 1,5 Grad. Copernicus erwartet, dass sich diese Serie wegen des erstarkenden El Niño bis ins Jahr 2027 fortsetzt. Die Meeresoberflächen außerhalb der Polarregionen waren im Schnitt so warm wie in keinem September zuvor.