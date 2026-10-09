Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-Goldene Traube

(W)Ein Klassentreffen mit gutem Geschmack

Adabei Österreich
09.10.2026 20:13
„Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger mit Astrid Eisenkopf und dem Mann des Abends, Herbert ...
„Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger mit Astrid Eisenkopf und dem Mann des Abends, Herbert Oschep(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Beste Tropfen und beste Gesellschaft: Bei der fünften Rot-goldenen Traube im burgenländischen Oslip traf sich alles, was in Politik, Wirtschaft, Kultur und Weinbau Rang und Namen hat, zum Verkosten, Plaudern und Bewerten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen.“ Mit diesen Worten beschrieb Daniel Serafin am Freitag die Zusammenkunft zur Rot-Goldenen Traube. In der Csello Mühle in Oslip kam eine hochkarätige Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammen, die eines besonders verbindet: die Liebe zu einem delikaten Glas Wein. Und das stand, neben zahlreichen guten Gesprächen, im Mittelpunkt.

Und so freute sich Weintourismus-Burgenland-Obmann Herbert Oschep ganz besonders, durch die fünfte Auflage des Preises führen zu dürfen. Um diese Auszeichnungen jedoch vergeben zu können, mussten die Gäste 30 Weine verkosten und anschließend abstimmen. Wobei „müssen“ hier bestimmt relativiert werden kann – denn gezwungen wurde wohl kaum jemand.

Klicken Sie sich durch die Bilder des Abends:

Geburtstagskind Matthias Schrom nutzte den Tag gleich als private Feier. Im Bild mit Nikolaus ...
Geburtstagskind Matthias Schrom nutzte den Tag gleich als private Feier. Im Bild mit Nikolaus Berlakovich(Bild: Eva Manhart)
Hans Niessl, Philip Kucher, Max Lercher
Hans Niessl, Philip Kucher, Max Lercher(Bild: Eva Manhart)
Max Lercher und seine Michi kamen frisch verheiratet und bestens gelaunt.
Max Lercher und seine Michi kamen frisch verheiratet und bestens gelaunt.(Bild: Eva Manhart)
„Krone“-Burgenland- Redaktionsleiter Philipp Wagner mit ORF-Landeschef Werner Herics
„Krone“-Burgenland- Redaktionsleiter Philipp Wagner mit ORF-Landeschef Werner Herics(Bild: Eva Manhart)
Ex-Skispringer Thomas Morgenstern mit Begleitung Jennifer in Oslip
Ex-Skispringer Thomas Morgenstern mit Begleitung Jennifer in Oslip(Bild: Eva Manhart)
Herbert Oschep mit Intendant Daniel Serafin (re.), der zum fünften Mal kam.
Herbert Oschep mit Intendant Daniel Serafin (re.), der zum fünften Mal kam.(Bild: Eva Manhart)

Zum ersten Mal mit dabei: „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger (Bild ganz oben), der sich direkt gut aufgehoben fühlte: „Es ist eine tolle Gesellschaft und insgesamt wirklich sehr fein.“

Lesen Sie auch:
Am 9. Oktober wird der begehrte Weinpreis vergeben. 
Rot-Goldene Traube
Die Spannung vor dem großen Finale steigt
09.10.2026
Nach Blindverkostung
Rot-Goldene Traube: 30 Top-Winzer auf Siegeskurs
23.09.2026

Ein voller Erfolg mit köstlichem Abgang. Die Gewinner werden in Kürze bekannt gegeben. Da bleibt nur noch eines zu sagen: Zum Wohl!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
09.10.2026 20:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.884 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
106.328 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.832 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2112 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1119 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1068 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr Adabei Österreich
Rot-Goldene Traube
(W)Ein Klassentreffen mit gutem Geschmack
Moderator im Interview
Philipp Hansa offen: Das war seine erste Liebe
Klare Nackt-Grenze
Simone Lugner: Hüftschwung ja, Hüllenfall nein
„Nur Zahl am Konto“
Star-Autor Thomas Brezina und das liebe Geld
Traurige Beichte
Ambros: Kein Kontakt zu seinen jüngeren Kindern
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf