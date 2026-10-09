(W)Ein Klassentreffen mit gutem Geschmack

Beste Tropfen und beste Gesellschaft: Bei der fünften Rot-goldenen Traube im burgenländischen Oslip traf sich alles, was in Politik, Wirtschaft, Kultur und Weinbau Rang und Namen hat, zum Verkosten, Plaudern und Bewerten.
„Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen.“ Mit diesen Worten beschrieb Daniel Serafin am Freitag die Zusammenkunft zur Rot-Goldenen Traube. In der Csello Mühle in Oslip kam eine hochkarätige Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammen, die eines besonders verbindet: die Liebe zu einem delikaten Glas Wein. Und das stand, neben zahlreichen guten Gesprächen, im Mittelpunkt.
Und so freute sich Weintourismus-Burgenland-Obmann Herbert Oschep ganz besonders, durch die fünfte Auflage des Preises führen zu dürfen. Um diese Auszeichnungen jedoch vergeben zu können, mussten die Gäste 30 Weine verkosten und anschließend abstimmen. Wobei „müssen“ hier bestimmt relativiert werden kann – denn gezwungen wurde wohl kaum jemand.
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Zum ersten Mal mit dabei: „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger (Bild ganz oben), der sich direkt gut aufgehoben fühlte: „Es ist eine tolle Gesellschaft und insgesamt wirklich sehr fein.“
Ein voller Erfolg mit köstlichem Abgang. Die Gewinner werden in Kürze bekannt gegeben. Da bleibt nur noch eines zu sagen: Zum Wohl!
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