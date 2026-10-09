(W)Ein Klassentreffen mit gutem Geschmack

„Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen.“ Mit diesen Worten beschrieb Daniel Serafin am Freitag die Zusammenkunft zur Rot-Goldenen Traube. In der Csello Mühle in Oslip kam eine hochkarätige Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammen, die eines besonders verbindet: die Liebe zu einem delikaten Glas Wein. Und das stand, neben zahlreichen guten Gesprächen, im Mittelpunkt.