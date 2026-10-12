Sportart vor Aus? Stecher schlägt scharfe Töne an!

Heimischer Ski- und Snowboardsport gut aufgestellt

Deutlich positiver bewertet er das Niveau der heimischen Wintersport-Asse und deren Aussichten für diesen Winter. „Ski alpin, Ski nordisch mit Skispringen und auch Kombination – da sind wir seit Jahrzehnten bei den Besten dabei, oder wir sind die Besten. Das wollen wir natürlich beibehalten. Da funktionieren sehr, sehr viele Dinge gut. Da sind wir einfach Trendsetter, was Technik anbelangt, was Aerodynamik anbelangt. Und das muss man sich bewahren und auch wieder den nächsten Schritt machen.“