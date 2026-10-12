F1-Ärger: Ferrari-Boss stinksauer auf Hamilton

Was war passiert? Auf Startposition drei war Lewis Hamilton mit gelben Mediums in den Grand Prix von Singapur am Sonntag gegangen. Ein Fehler – denn schon bald war klar, dass „der Rote“ die bessere Wahl war. Hamilton wechselte daher als Erster des Feldes, der 41-jährige Brite war schon ab Runde 19 mit den weichen Reifen unterwegs.