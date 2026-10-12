Konzerte von Rapper Haftbefehl wurden abgesagt

Rapper Haftbefehl kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. Jetzt meldete sich sein Bruder Capo bei den Fans und erklärte, Haftbefehl sei „unter ärztlicher Aufsicht“, weshalb erneut Konzerte ausfallen müssen.

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