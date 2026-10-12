Konzerte von Rapper Haftbefehl wurden abgesagt

Der Rapper Haftbefehl muss nach Worten seines Bruders wegen gesundheitlicher Probleme geplante Shows absagen. „Er befindet sich gerade unter ärztlicher Aufsicht und muss sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren“, sagte Haftbefehls Bruder Cem Anhan, der auch als Rapper Capo bekannt ist, auf Instagram.
Sein Bruder könne gerade nicht selbst zu seinen Fans sprechen. Man habe als Familie entschieden, „seine angesagten Konzerte abzusagen“.
Cem Anhan entschuldigte sich in dem Video bei den Fans. Man wisse, dass viele enttäuscht seien, aber man bitte, die Entscheidung zu respektieren.
Hier sehen Sie die Videobotschaft von Haftbefehls Bruder:
Haftbefehl hätte im Oktober in Düsseldorf und Berlin auf der Bühne stehen sollen.
Kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen
Der Rapper Haftbefehl kommt aus dem deutschen Offenbach in Hessen und lebt mit seiner Familie in der Region Stuttgart. Der Musiker kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. Bereits im Juni hatte der 40-Jährige nach mehreren kurzfristig abgesagten Festivalauftritten eine Pause angekündigt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Zuvor waren mehrere Termine abgesagt worden, auch ein für den 1. August geplant gewesenes Konzert in Wien.
Zur Begründung hatte Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, damals auf die Netflix-Doku über ihn verwiesen, in der er offen über Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums berichtet hatte. Die dadurch entstandene Aufmerksamkeit habe ihn zusätzlich stark belastet.
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