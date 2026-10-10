Peter Maffay bandelt bei steirischer Partyband an

„Zuerst haben sie Mitleid - doch dann sind sie baff!“

Die Band beweist seit mittlerweile 13 Jahren, dass Musik keine Barrieren kennt. Sie bringt zusammen, was im Alltag noch viel zu oft getrennt wird. Bandleiter Martin Sohar kennt die Reaktionen des Publikums: „Anfangs heißt es oft: Na ja, lassen wir halt die Lebenshilfe spielen. Aber wenn wir dann die erste Nummer anstimmen, sind plötzlich alle völlig baff!“