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Lebenshilfe Feldbach

Peter Maffay bandelt bei steirischer Partyband an

Steiermark
10.10.2026 14:35
Auch Rocklegende Peter Maffay (re.) ist Fan der steirischen Inklusionsband.
Auch Rocklegende Peter Maffay (re.) ist Fan der steirischen Inklusionsband.(Bild: Krone KREATIV/EPA/Clemens Bilan, Erich Fuchs)
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Von Erich Fuchs

Ritterschlag für die Inklusionsband anBANDln der Lebenshilfe Feldbach: Ihr neuester und wohl prominentester Fan ist kein Geringerer als Peter Maffay. Die Rock-Ikone bringt die Steirer gar auf ein Oktoberfest nach Bayern.

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Wer bei den Musikern von anBANDln für ein Interview anbandeln will, braucht Geduld. Der Terminkalender der Band ist bummvoll. Neben den regelmäßigen Proben geht es an den Wochenenden zu Konzerten. „Wir sind ausgebucht wie richtige Popstars, obwohl wir eine Austropop-Band sind“, strahlt Gitarrist Martin Oswald. „Ich bin so froh, dass ich mitspielen kann.“

Dass die Reise nun über die Landesgrenzen hinausgeht, verdanken die Steirer einer Musik-Legende. Peter Maffay stieß im Netz auf ihre Coverversion seines Kult-Hits „Über sieben Brücken musst du gehn“. Prompt verneigte sich der Star auf Social Media vor der Band und vermittelte die Lebenshilfe-Band auf das große „Let’s fetz“-Oktoberfest in Ebersberg (Bayern).

„Die englischen Nummern sind alle in Lautschrift aufgeschrieben“
„Das ist für uns ein absoluter Ritterschlag“, jubelt Sänger Didi Retenjak. Derzeit laufen die Proben für das bunt gemischte Oktoberfest-Programm auf Hochtouren. Vom „Skandal“ der Spider Murphy Gang über Beatles-Hadern bis hin zu knackigen Punktnummern wird dem Publikum ordentlich eingeheizt. Und weil bei anBANDln Perfektion großgeschrieben wird, überlässt man auch bei den englischen Texten nichts dem Zufall: „Die englischen Nummern sind alle in Lautschrift aufgeschrieben, damit sich’s dann auch echt cool anhört“, verrät Dietmar.

Die Band bei einem Auftritt
Die Band bei einem Auftritt(Bild: (c)BriPic)

„Zuerst haben sie Mitleid - doch dann sind sie baff!“
Die Band beweist seit mittlerweile 13 Jahren, dass Musik keine Barrieren kennt. Sie bringt zusammen, was im Alltag noch viel zu oft getrennt wird. Bandleiter Martin Sohar kennt die Reaktionen des Publikums: „Anfangs heißt es oft: Na ja, lassen wir halt die Lebenshilfe spielen. Aber wenn wir dann die erste Nummer anstimmen, sind plötzlich alle völlig baff!“

Die Stimmungskanonen zünden auch auf internationalen Bühnen, wie in diesem Sommer in Ungarn. Dabei geht es um weit mehr als um die richtigen Töne. Die Auftritte schenken den Musikern Selbstbewusstsein und Mut. „Dieses richtige Rock’n’Roll-Image haben wir natürlich nicht. Wir gehen gut Essen und machen gemeinsame Ausflüge“.

Bandleiter und „Tattoofreak“ Martin Sohar mit Sheryl Crow
Bandleiter und „Tattoofreak“ Martin Sohar mit Sheryl Crow(Bild: Martin Sohar)

Der Erfolg liegt auch an Bandleiter und „Tattoofreak“ Martin Sohar. Legendär: Einst klopfte er einfach frech an die Tür von Gitarren-Gott Eric Clapton – und durfte tatsächlich dessen private Gitarrensammlung bestaunen. Auch Treffen mit Stars wie Sheryl Crow sind im Fotoalbum festgehalten.

Diese Rockstar-Attitüde färbt ab: anBANDln ist längst eine Marke geworden. Gerade wird fleißig am eigenen Merchandising gebastelt. Von T-Shirts bis Armbänder ist alles dabei. Bayern darf sich am nächsten Wochenende warm anziehen!

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