Wetterfest

Entscheidend ist daher, Risiken breit zu streuen. Geprägt hat mich dabei Nobelpreisträger Harry Markowitz, den ich persönlich kennenlernen durfte. Seine moderne Portfoliotheorie zeigt, wie sich Risiken reduzieren und gleichzeitig Rendite-Chancen verbessern lassen. Der Schlüssel liegt in der richtigen Mischung verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds und Krypto-Investments, die in der Regel nicht alle gleichzeitig steigen oder fallen. Das Risiko von Staatsanleihen ist mir persönlich aufgrund der massiven Überschuldung vieler Länder zu groß.