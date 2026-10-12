Wetterfest

Sein Geld möglichst klug anzulegen, bedeutet für mich, unnötige Risiken zu vermeiden. Eine zu riskante Strategie kann zu hohen Verlusten führen. Wer hingegen nur auf Sicherheit setzt, riskiert eine geringe Rendite, die nicht einmal die Inflation ausgleicht.
Entscheidend ist daher, Risiken breit zu streuen. Geprägt hat mich dabei Nobelpreisträger Harry Markowitz, den ich persönlich kennenlernen durfte. Seine moderne Portfoliotheorie zeigt, wie sich Risiken reduzieren und gleichzeitig Rendite-Chancen verbessern lassen. Der Schlüssel liegt in der richtigen Mischung verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds und Krypto-Investments, die in der Regel nicht alle gleichzeitig steigen oder fallen. Das Risiko von Staatsanleihen ist mir persönlich aufgrund der massiven Überschuldung vieler Länder zu groß.
Eine Ableitung der Markowitz-Theorie sind die unter vielen Profis populären Allwetter-Portfolios. Diese Anlagestrategie ist nicht allein auf möglichst hohe Gewinne, sondern auf eine breite Risikostreuung ausgerichtet. Ein einheitliches Rezept gibt es dafür nicht. Jeder Anbieter setzt auf einen eigenen Mix von Rohstoffen, Anleihen, Aktien und anderen Investments.
De facto soll eine wetterfeste Strategie bei jeder „Wetterlage“ an den Finanzmärkten bestehen, in guten wie in schlechten Zeiten möglichst stabil bleiben und Verluste begrenzen. Ein kluger Ansatz.
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