Mit Liftbetrieb startet auch Saison der Skiunfälle

Die Gletscher machen es möglich – Skispaß bereits im Oktober: Mit Beginn der Skisaison startet aber auch wieder jene der Pistenunfälle. Diese Erfahrung musste am Sonntag eine Deutsche (54) am Pitztaler Gletscher machen. Nach einem fatalen Sturz musste sie ins Spital gebracht werden.
Die 54-jährige Münchnerin verletzte sich am Sonntagvormittag beim Sturz in einem vereisten Steilhang erheblich am Knie. Ein 41-jähriger Schweizer, mit dem sie beinahe kollidiert wäre, kam mit dem Schrecken davon.
In einem vereisten Steilhang befanden sie sich nebeneinander auf gleicher Höhe, als sie plötzlich unbeabsichtigt aufeinander zufuhren.
Die Polizei
Ausweichmanöver endet mit Sturz
Kurz nach 9 Uhr waren die beiden Wintersportler am Pitztaler Gletscher unterwegs. „In einem vereisten Steilhang befanden sie sich nebeneinander auf gleicher Höhe, als sie plötzlich unbeabsichtigt aufeinander zufuhren“, schildert die Polizei am Montag.
Beide Skifahrer wollten noch ausweichen – doch dabei kam die Münchnerin zu Sturz. Dabei zog sie sich die Knieverletzung zu.
Frau ins Krankenhaus eingeliefert
Die Pistenrettung übernahm die Erstversorgung am Unfallort – im Anschluss wurde die Verletzte ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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