Wie es im Wolfsberger „Café-Chaos“ weitergeht

Vom Gastronom zum Lokführer

Pierre Fritzl leitet seit 2022 das Parkcafé in Wolfsberg – vor wenigen Wochen gab er bekannt, dass er seinen Pachtvertrag mit der Stadtgemeinde Wolfsberg nicht mehr verlängern möchte. Bei ihm waren es jedoch nicht zwingend finanzielle Nöte, sondern viel eher ein persönlicher Wunsch, der ihn zu diesem Schritt bewegt hat: „Ich möchte mich beruflich umorientieren und die Ausbildung zum Lokführer starten.“