Harry & Meghan von jubelnden Menschen empfangen

Als wären sie nie aus dem Königshaus ausgestiegen! Prinz Harry und seine Frau Meghan sind bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Großbritannien seit ihrer Rückkehr begeistert empfangen worden. In Nottingham besuchten sie soziale Projekte und posierten für Selfies.
Damit hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl nicht gerechnet: Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Nottingham wurden die beiden von jubelnden Menschen begrüßt. Meghan nahm sich Zeit für Selfies, während Harry mit Schulkindern scherzte. „Wir lieben dich, Herzogin Meghan, wir lieben dich“, rief eine Frau. Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer überraschenden Rückkehr ins Land Ende August.
In Nottingham standen mehrere soziale Einrichtungen auf dem Programm. Harry und Meghan besuchten das Community Recording Studio, die gegen Ernährungsarmut engagierte Himmah Hub sowie Epic Partners. Die Organisation unterstützt junge Menschen mit Sportangeboten und Mentoring.
Sehen sich als „Personen des öffentlichen Lebens“
Der Besuch war kein offizieller Termin des britischen Königshauses. Dennoch sorgte das Erscheinen des Paares für großes Aufsehen. Die beiden sehen sich weiterhin als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. König Charles hatte nach ihrer Rückkehr via Presseinformation klarstellen lassen, dass sein jüngerer Sohn und seine Schwiegertochter als „Privatpersonen“ im Land leben.
Auftritt in Prinzessin Kates Lieblingsfarbe
Für ihren Auftritt in Nottingham setzte die ehemalige Schauspielerin auf einen eleganten Herbst-Look in edlen Burgundertönen. Auch ihre Schwägerin Prinzessin Catherine, die Prinzessin von Wales, liebt im Herbst Burgundertöne.
Die Herzogin erschien in einem wadenlangen, weit geschnittenen Mantel in tiefem Bordeaux, den sie mit einem farblich abgestimmten, hochgeschlossenen Oberteil und einem passenden Midi-Rock kombinierte. Ein farblich Ledergürtel betonte die Silhouette, während schwarze Heels dem Ensemble eine klassische Note verliehen. Abgerundet wurde der stilvolle Auftritt durch einen einfachen Pferdeschwanz.
Kinder in Großbritannien eingeschult
Harry und Meghan waren Ende August gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Die Familie lebt dem Vernehmen nach in der idyllischen Region der Cotswolds westlich von London, wo die beiden Kinder des Paares nun auch eine Privatschule besuchen. Der Umzug hatte ein enormes Medieninteresse hervorgerufen.
Erster Auftritt von Meghan seit vier Jahren
Für Meghan war es zudem der erste öffentliche Auftritt bei Veranstaltungen in Großbritannien seit vier Jahren. Zuletzt war sie 2022 bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im Land gewesen.
Ihren letzten gemeinsamen offiziellen Auftritt als arbeitende Royals hatten Harry und Meghan im März 2020 absolviert. Damals nahmen sie gemeinsam mit der königlichen Familie am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teil.
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