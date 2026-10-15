Harry & Meghan von jubelnden Menschen empfangen

Sehen sich als „Personen des öffentlichen Lebens“

Der Besuch war kein offizieller Termin des britischen Königshauses. Dennoch sorgte das Erscheinen des Paares für großes Aufsehen. Die beiden sehen sich weiterhin als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. König Charles hatte nach ihrer Rückkehr via Presseinformation klarstellen lassen, dass sein jüngerer Sohn und seine Schwiegertochter als „Privatpersonen“ im Land leben.