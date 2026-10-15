Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als wären sie nie weg!

Harry & Meghan von jubelnden Menschen empfangen

Royals
15.10.2026 12:16
Was für ein Royal-Comeback! Als Privatpersonen zurück in Großbritannien – aber beim Empfang in ...
Was für ein Royal-Comeback! Als Privatpersonen zurück in Großbritannien – aber beim Empfang in Nottingham fehlte es an nichts: jubelnde Menschenmassen, Selfies, Blumen und Begeisterung!(Bild: AP/Maja Smiejkowska)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als wären sie nie aus dem Königshaus ausgestiegen! Prinz Harry und seine Frau Meghan sind bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Großbritannien seit ihrer Rückkehr begeistert empfangen worden. In Nottingham besuchten sie soziale Projekte und posierten für Selfies.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Damit hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl nicht gerechnet: Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Nottingham wurden die beiden von jubelnden Menschen begrüßt. Meghan nahm sich Zeit für Selfies, während Harry mit Schulkindern scherzte. „Wir lieben dich, Herzogin Meghan, wir lieben dich“, rief eine Frau. Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer überraschenden Rückkehr ins Land Ende August.

Als wären sie nie weg gewesen!
Als wären sie nie weg gewesen!(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Nottingham wurden Harry und Meghan von jubelnden Menschen ...
Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Nottingham wurden Harry und Meghan von jubelnden Menschen begrüßt. Meghan bekam von vielen Menschen Blumen überreicht.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)
Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer ...
Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer überraschenden Rückkehr ins Land Ende August.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer ...
Es war der erste gemeinsame öffentliche Termin des Paares in Großbritannien seit ihrer überraschenden Rückkehr ins Land Ende August.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

In Nottingham standen mehrere soziale Einrichtungen auf dem Programm. Harry und Meghan besuchten das Community Recording Studio, die gegen Ernährungsarmut engagierte Himmah Hub sowie Epic Partners. Die Organisation unterstützt junge Menschen mit Sportangeboten und Mentoring.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen zurück nach Großbritannien. König Charles erfuhr erst am ...
Will nun klare Regeln
König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt
20.08.2026
Prinz Harry scherzte mit Schulkindern.
Prinz Harry scherzte mit Schulkindern.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Meghan ließ sich bei ihrem Outfit für den Nottingham-Besuch offenbar von Prinzessin Catherine ...
Meghan ließ sich bei ihrem Outfit für den Nottingham-Besuch offenbar von Prinzessin Catherine inspirieren, die im Herbst ebenfalls gerne Burgundertöne bei offiziellen Anlässen trägt.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

Sehen sich als „Personen des öffentlichen Lebens“
Der Besuch war kein offizieller Termin des britischen Königshauses. Dennoch sorgte das Erscheinen des Paares für großes Aufsehen. Die beiden sehen sich weiterhin als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. König Charles hatte nach ihrer Rückkehr via Presseinformation klarstellen lassen, dass sein jüngerer Sohn und seine Schwiegertochter als „Privatpersonen“ im Land leben.

Die Herzogin erschien in einem wadenlangen, weit geschnittenen Mantel in tiefem Bordeaux, den ...
Die Herzogin erschien in einem wadenlangen, weit geschnittenen Mantel in tiefem Bordeaux, den sie mit einem farblich abgestimmten, hochgeschlossenen Oberteil und einem passenden Midi-Rock kombinierte.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Auftritt in Prinzessin Kates Lieblingsfarbe
Für ihren Auftritt in Nottingham setzte die ehemalige Schauspielerin auf einen eleganten Herbst-Look in edlen Burgundertönen. Auch ihre Schwägerin Prinzessin Catherine, die Prinzessin von Wales, liebt im Herbst Burgundertöne.

Ein farblich Ledergürtel betonte die Silhouette, während schwarze Heels dem Ensemble eine ...
Ein farblich Ledergürtel betonte die Silhouette, während schwarze Heels dem Ensemble eine klassische Note verliehen. Abgerundet wurde der stilvolle Auftritt durch einen einfachen Pferdeschwanz.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Die Herzogin erschien in einem wadenlangen, weit geschnittenen Mantel in tiefem Bordeaux, den sie mit einem farblich abgestimmten, hochgeschlossenen Oberteil und einem passenden Midi-Rock kombinierte. Ein farblich Ledergürtel betonte die Silhouette, während schwarze Heels dem Ensemble eine klassische Note verliehen. Abgerundet wurde der stilvolle Auftritt durch einen einfachen Pferdeschwanz. 

Die Herzogin von Sussex nahm sich auch Zeit für kurze Unterhaltungen.
Die Herzogin von Sussex nahm sich auch Zeit für kurze Unterhaltungen.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Kinder in Großbritannien eingeschult
Harry und Meghan waren Ende August gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Die Familie lebt dem Vernehmen nach in der idyllischen Region der Cotswolds westlich von London, wo die beiden Kinder des Paares nun auch eine Privatschule besuchen. Der Umzug hatte ein enormes Medieninteresse hervorgerufen.

Meghan und Harry freuten sich sichtlich über den herzlichen Empfang.
Meghan und Harry freuten sich sichtlich über den herzlichen Empfang.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Der Jubel geht weiter! Selbst als Harry und Meghan im Community-Zentrum verschwanden, feierten ...
Der Jubel geht weiter! Selbst als Harry und Meghan im Community-Zentrum verschwanden, feierten die Fans das Paar lautstark.(Bild: AFP/JOE GIDDENS)
Meghan Markle packte bei ihrem Besuch eines Community-Studios in Nottingham selbst mit an und ...
Meghan Markle packte bei ihrem Besuch eines Community-Studios in Nottingham selbst mit an und nahm an einem Workshop zur Schmuckherstellung teil.(Bild: AP/Joe Giddens)

Erster Auftritt von Meghan seit vier Jahren
Für Meghan war es zudem der erste öffentliche Auftritt bei Veranstaltungen in Großbritannien seit vier Jahren. Zuletzt war sie 2022 bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im Land gewesen.

Das Paar umarmte einige Fans und stand für sehr viele Fotos parat. „Wir lieben dich, Herzogin ...
Das Paar umarmte einige Fans und stand für sehr viele Fotos parat. „Wir lieben dich, Herzogin Meghan, wir lieben dich“, rief eine Frau.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

Ihren letzten gemeinsamen offiziellen Auftritt als arbeitende Royals hatten Harry und Meghan im März 2020 absolviert. Damals nahmen sie gemeinsam mit der königlichen Familie am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
15.10.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Prinz HarryMeghan Markle
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
147.778 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
132.784 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
110.636 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1085 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
867 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Royals
Als wären sie nie weg!
Harry & Meghan von jubelnden Menschen empfangen
Premiere mit 21 Jahren
Wow! Kronprinz Christian erstmals in Galauniform
Stylisher Auftritt!
Caroline und ihre Töchter stahlen Albert die Show
Trauert um seinen Papa
Das vermisst Haakon nach Haralds Tod am meisten
Sperre vorm Palast!
William spielt auf Londoner Prachtstraße Cricket!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf