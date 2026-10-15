Darum zog McConaughey für kurze Zeit in die Wüste

Lobt konstruktive Kritik

Er lobt aber auch, dass manche durchaus konstruktive Kritik hinterließen. „Bei anderen dachte ich mir, oh – diese Person hat recht!“, sagt er im Podcast. Manche hätten bei seinem Auftritt nicht das bekommen, von dem er gehofft habe, dass sie es bekommen. Es hätte ihn zum Nachdenken angeregt, an welcher Stelle er gescheitert ist und was er hätte besser machen können. „Diese Person ist ein guter Kritiker, sie hat sich den Film angesehen und objektiv beurteilt“, so McConaughey.



Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch von Lubetzky und McConaughey auf Instagram: