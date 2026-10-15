Darum zog McConaughey für kurze Zeit in die Wüste

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey hat eigenen Angaben zufolge einst zwei Tage lang in der Wüste negative Kritiken über sich gelesen. „Ich bin für eine Woche in die Wüste gefahren und habe sie alle in diesem dicken Buch mitgenommen“, erzählte der 56-Jährige im Podcast „Build or Break“. „Und ich habe zwei Tage damit verbracht, sie mir anzusehen. Es war schwer.“
Im Podcast „Build or Break“ wurde der Schauspieler von Moderator Daniel Lubetzky gefragt, was passiert, wenn ihn jemand kritisiere, ob sich das auf sein Selbstwertgefühl auswirke. Er antwortet: „Es hat durchaus Auswirkungen!“ Er rede sich jedoch ein, „dass diejenigen, die die guten Kritiken geschrieben haben, die Klugen waren“, sagte er.
Er berichtet von seiner Woche in der Wüste, in der er alle Kritiken aus den letzten 20 Jahren mitgenommen habe, um sie dort in Ruhe zu lesen. „Das war schwer“, sagt er. Denn bei manchen Kritiken gehe der Schauspieler davon aus, dass diese Person den Film gar nicht gesehen hat, sie möge ihn generell nicht und würde ihn immer negativ beurteilen.
Lobt konstruktive Kritik
Er lobt aber auch, dass manche durchaus konstruktive Kritik hinterließen. „Bei anderen dachte ich mir, oh – diese Person hat recht!“, sagt er im Podcast. Manche hätten bei seinem Auftritt nicht das bekommen, von dem er gehofft habe, dass sie es bekommen. Es hätte ihn zum Nachdenken angeregt, an welcher Stelle er gescheitert ist und was er hätte besser machen können. „Diese Person ist ein guter Kritiker, sie hat sich den Film angesehen und objektiv beurteilt“, so McConaughey.
Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch von Lubetzky und McConaughey auf Instagram:
Hollywood-Legende
Der in Texas geborene Hollywoodstar spielte in Liebeskomödien wie „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ an der Seite von Kate Hudson mit, später stand er auch für Martin Scorseses „The Wolf of Wall Street“ sowie für Christopher Nolans „Interstellar“ vor der Kamera.
Privat hat Matthew McConaughey sein Glück mit dem brasilianischen Model Camila Alves McConaughey gefunden. Das Paar ist seit 2012 verheiratet, die beiden haben drei Kinder.
Für seine Darstellung eines mit HIV infizierten Rodeo-Reiters im Drama „Dallas Buyers Club“ bekam McConaughey 2014 einen Oscar.
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