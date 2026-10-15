„Gegen Wacker steht unser Ruf auf dem Spiel!“

Viele Jahre verbrachte Roland Kirchler als Spieler und Trainer am Tivoli. Am Freitag kehrt der Austria-Sportboss an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nicht nur auf den Rängen ist das Westderby brisant. Der „Krone“ teilte der Tiroler einen Tag vor Anpfiff seine Gefühlswelt.
Diese Partie elektrisiert nicht nur über 16.000 frenetische Fans im seit Wochen ausverkauften Tivoli-Stadion, sondern auch ganz Fußball-Österreich. Dass das erste Westderby seit über zehn Jahren eine besondere Angelegenheit wird, steht außer Frage. Für viele Tiroler im Team der Maxglaner wird die Zweitligapartie ebenso besonders wie auch für Sportdirektor Roland Kirchler. Als Spieler und Trainer erlebte der gebürtige Innsbrucker bei den Tirolern viele Höhen, aber auch Tiefen.
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