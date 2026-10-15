Nächtlicher Brandalarm im Klagenfurter Klinikum

Brandeinsatz kurz nach Mitternacht: Um 0.17 Uhr wurde ein Brandmeldealarm am Klinikum Klagenfurt ausgelöst. Ein technischer Defekt einer Lüftungsanlage verursachte einen Schwelbrand.
„Es war zunächst ein Schock, die Meldung zu hören, dass es einen Alarm am Klinikum in Klagenfurt gibt“, berichtet Wolfgang Germ, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Gegen 0.17 Uhr löste ein Brandmelder einen Feuerwehreinsatz aus.
„Schon bei der Anfahrt zeigte sich starke Rauchbildung“, meldet Germ. Mit Atemschutz machten sich 17 Kräfte der Berufsfeuerwehr auf zum Brandort: einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen 2. Medizinischen Abteilung des Klinikums im 4. Obergeschoss. Auch die Betriebsfeuerwehr des Klinikums war bereits eingetroffen.
Technischer Defekt schuld an Brand
Die Ursache für den Brand war ein technischer Kurzschluss eines Limodors. Dabei handelt es sich um ein Lüftungsgerät.
Der Brand konnte rasch mit Kleinlöschgeräten gelöscht werden. „Zu keinem Zeitpunkt bestand für Patienten oder weitere Personen eine Gefahr“, berichtet Germ. Nachdem „Brand aus!“ verkündet werden konnte, wurde der gesamte Einsatzbereich belüftet und vom Rauch befreit.
Der Sachschaden beläuft sich wohl auf 20.000 bis 30.000 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.