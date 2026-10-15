Nächtlicher Brandalarm im Klagenfurter Klinikum

Technischer Defekt schuld an Brand

Die Ursache für den Brand war ein technischer Kurzschluss eines Limodors. Dabei handelt es sich um ein Lüftungsgerät.

Der Brand konnte rasch mit Kleinlöschgeräten gelöscht werden. „Zu keinem Zeitpunkt bestand für Patienten oder weitere Personen eine Gefahr“, berichtet Germ. Nachdem „Brand aus!“ verkündet werden konnte, wurde der gesamte Einsatzbereich belüftet und vom Rauch befreit.