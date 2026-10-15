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Nächtlicher Brandalarm im Klagenfurter Klinikum

Kärnten
15.10.2026 07:33
Durch das rasche Eingreifen konnte schon bald nach dem Eintreffen der Feuerwehr „Brand aus!“ ...
Durch das rasche Eingreifen konnte schon bald nach dem Eintreffen der Feuerwehr „Brand aus!“ vermeldet werden.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Brandeinsatz kurz nach Mitternacht: Um 0.17 Uhr wurde ein Brandmeldealarm am Klinikum Klagenfurt ausgelöst. Ein technischer Defekt einer Lüftungsanlage verursachte einen Schwelbrand.

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„Es war zunächst ein Schock, die Meldung zu hören, dass es einen Alarm am Klinikum in Klagenfurt gibt“, berichtet Wolfgang Germ, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Gegen 0.17 Uhr löste ein Brandmelder einen Feuerwehreinsatz aus. 

„Schon bei der Anfahrt zeigte sich starke Rauchbildung“, meldet Germ. Mit Atemschutz machten sich 17 Kräfte der Berufsfeuerwehr auf zum Brandort: einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen 2. Medizinischen Abteilung des Klinikums im 4. Obergeschoss. Auch die Betriebsfeuerwehr des Klinikums war bereits eingetroffen. 

Technischer Defekt schuld an Brand
Die Ursache für den Brand war ein technischer Kurzschluss eines Limodors. Dabei handelt es sich um ein Lüftungsgerät. 

Der Brand konnte rasch mit Kleinlöschgeräten gelöscht werden. „Zu keinem Zeitpunkt bestand für Patienten oder weitere Personen eine Gefahr“, berichtet Germ. Nachdem „Brand aus!“ verkündet werden konnte, wurde der gesamte Einsatzbereich belüftet und vom Rauch befreit. 

Der Sachschaden beläuft sich wohl auf 20.000 bis 30.000 Euro. 

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