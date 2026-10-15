Matt: „Schöne Sache, ich bin sehr dankbar dafür“

Michael Matt im Video-Talk! Via Teams-Schaltung ins Trainingslager spricht Österreichs Slalom-Ass mit Moderator Michael Fally über seine neue Rolle als „Doppel-Daddy“, sein Schlafpensum, die Vertragsverlängerung mit Sponsor Infina, seinen ersten Weltcup-Sieg vor bald zehn Jahren, den nahenden Saisonauftakt Marco Schwarz und die Ski-WM 2027.