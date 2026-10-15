Céline Dion: Barbie trägt blauen Herz-Anhänger

Dion hatte im vergangenen Monat nach sechs Jahren Pause in Paris ihr Bühnen-Comeback hingelegt. 2022 hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Seit ihrem Konzert-Comeback im September singt sie in Paris regelmäßig vor Zehntausenden Fans in der Plenitude Arena. Auch mit spontanen Gesangs- und Tanzeinlagen vor ihrem Hotel begeisterte sie zuletzt Fans in der französischen Hauptstadt.