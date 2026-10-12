Schellhorn vertritt Meinl-Reisinger in Luxemburg

Bei dem Treffen der EU-Außenministerinnen und EU-Außenminister in Luxemburg sollen zahlreiche Personen und Organisationen wegen ihrer Unterstützung für Russlands Kriegsmaschinerie sanktioniert werden. Auch Strafmaßnahmen gegen 77 Akteurinnen und Akteure, die jüngst an der Ausrichtung der unrechtmäßigen Duma-Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten beteiligt waren, sind geplant. Es geht um Reisebeschränkungen, das Einfrieren von Vermögenswerten sowie um das Verbot, Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen. Besprochen werden sollen unter anderem auch russische Sabotageakte und Desinformationskampagnen in EU-Staaten.