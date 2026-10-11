Neue Enthüllung zum Brexit: Moskau im Visier

Bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin sprach Burnham nach eigenen Angaben auch über die Alternative für Deutschland (AfD). Merz habe dabei Bedenken wegen der Verbindungen der Partei zu Russland geäußert. Burnham sagte, die AfD sei nach seiner Einschätzung mit Russland verbunden und werde, wie er glaube, auch finanziert. Zudem gebe es russische Falsch- und Desinformation in der deutschen Politik.