Salzburg-Gegner Milan lässt in Liga Punkte liegen

Adrien Rabiot brachte Milan nach einer torlosen ersten Hälfte in der 63. Minute mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel in Führung, nur fünf Minuten später kassierten die Gäste aber den Ausgleich durch Cas Odenthal. In der Tabelle liegt Milan mit drei Siegen und drei Remis aus sechs Runden auf Platz vier.