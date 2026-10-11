Spätes Remis für Sorgenkind, Sieg für Aufsteiger

Gänzlich andere Sorgen hat derweil der dritte Aufsteiger Golling: „Uns fehlen einfach von Woche zu Woche zwischen acht und zwölf Spielern“, weiß Trainer Philip Buck. Trotzdem feierte sein Team in Siezenheim, wo Coach Felix Auinger die halbe Startelf umkrempeln musste, einen 3:0-Sieg. „Wir waren einfach effektiver. 3:0 sieht aber natürlich souveräner aus, als es war“, bilanzierte Buck. Sein Team bleibt damit im Mittelfeld, während Siezenheim ins Hintertreffen gerät. „Von der Leistung her bin ich zufrieden, aber wir schaffen es eben nicht uns zu belohnen“, meinte Auinger. Immerhin: Er ließ die 1b-Akteure Mohammad und Iyen in der Startelf debütieren, war mit den beiden zufrieden.