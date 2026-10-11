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Erstes Saisoneinsatz

Salzburger Lainer: „Muss die Situation annehmen“

Sport
11.10.2026 21:00
Der Seekirchener war wie gewohnt mit vollem Einsatz dabei.
Der Seekirchener war wie gewohnt mit vollem Einsatz dabei.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Stefan Lainer feierte beim 0:0 gegen den GAK sein Pflichtspieldebüt in der aktuellen Saison. Seekirchener kämpft teilweise mit seiner neuen und ungewohnten Rolle, freute sich aber über die Chance.

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Kaum zu glauben, aber wahr: Stefan Lainer stand am Samstag beim 0:0 gegen den GAK erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel am Feld. Der Salzburger war jedoch nicht verletzt, sondern wurde nach der Ankunft von Trainer Danny Röhl aufs Abstellgleis gestellt – freilich auch bedingt durch die starken Leistungen von Kapitän Nikolas Veratschnig.

Weil der Kärntner bekanntlich verletzt ist, wurde die Rechtsverteidigerposition frei. Und eigentlich hätte diese bei den Rotjacken Leo Morgalla bekleiden sollen. Der Deutsche musste jedoch kurzfristig wegen Krankheit abreisen. So kam Lainer nach langem Warten endlich zu seinem Saisondebüt. „Es war sehr schön. Jetzt habe ich doch länger kein Pflichtspiel mehr gehabt“, sagte der Seekirchener nach seinem 170. Bundesliga-Spiel bei Sky.

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Ich war einfach froh und glücklich, wieder einmal auf dem Platz zu stehen.

Stefan Lainer

Wie man es von ihm gewohnt ist, scheute er keinen Zweikampf und ließ sein Herz auf dem Feld. „Ich war einfach froh und glücklich, wieder einmal auf dem Platz zu stehen“, gab er ehrlich zu. Denn die aktuelle Situation und seine Rolle als Rechtsverteidiger Nummer drei ist freilich keine einfache für den so verdienten Bullen-Akteur, der es aus der vergangenen Saison noch gewohnt war, Stammspieler zu sein. „Es ist natürlich nicht einfach. Trotzdem muss man einfach die Situation so annehmen und das Beste daraus machen“, versucht es der 34-Jährige sportlich zu nehmen.

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Lainer: „Ich gebe Gas“
Weil Veratschnig (Bänderverletzung im Knie) noch einige Zeit ausfallen wird, könnte er in den kommenden englischen Wochen weitere Chancen erhalten und Argumente für mehr Spielminuten bei seinem Coach sammeln. Beim GAK gelang ihm das nicht wirklich. Doch bereits am Donnerstag wartet mit der AC Milan in der Europa League daheim – Tickets sind noch verfügbar – ein Härtetest. Ob Morgalla bei diesem Kracher wieder bei 100 Prozent steht, ist unklar. Lainer wäre jedenfalls bereit und meinte: „Ich gebe Gas!“

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