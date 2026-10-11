Salzburger Lainer: „Muss die Situation annehmen“

Stefan Lainer feierte beim 0:0 gegen den GAK sein Pflichtspieldebüt in der aktuellen Saison. Seekirchener kämpft teilweise mit seiner neuen und ungewohnten Rolle, freute sich aber über die Chance.
Kaum zu glauben, aber wahr: Stefan Lainer stand am Samstag beim 0:0 gegen den GAK erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel am Feld. Der Salzburger war jedoch nicht verletzt, sondern wurde nach der Ankunft von Trainer Danny Röhl aufs Abstellgleis gestellt – freilich auch bedingt durch die starken Leistungen von Kapitän Nikolas Veratschnig.
Weil der Kärntner bekanntlich verletzt ist, wurde die Rechtsverteidigerposition frei. Und eigentlich hätte diese bei den Rotjacken Leo Morgalla bekleiden sollen. Der Deutsche musste jedoch kurzfristig wegen Krankheit abreisen. So kam Lainer nach langem Warten endlich zu seinem Saisondebüt. „Es war sehr schön. Jetzt habe ich doch länger kein Pflichtspiel mehr gehabt“, sagte der Seekirchener nach seinem 170. Bundesliga-Spiel bei Sky.
Ich war einfach froh und glücklich, wieder einmal auf dem Platz zu stehen.
Stefan Lainer
Wie man es von ihm gewohnt ist, scheute er keinen Zweikampf und ließ sein Herz auf dem Feld. „Ich war einfach froh und glücklich, wieder einmal auf dem Platz zu stehen“, gab er ehrlich zu. Denn die aktuelle Situation und seine Rolle als Rechtsverteidiger Nummer drei ist freilich keine einfache für den so verdienten Bullen-Akteur, der es aus der vergangenen Saison noch gewohnt war, Stammspieler zu sein. „Es ist natürlich nicht einfach. Trotzdem muss man einfach die Situation so annehmen und das Beste daraus machen“, versucht es der 34-Jährige sportlich zu nehmen.
Lainer: „Ich gebe Gas“
Weil Veratschnig (Bänderverletzung im Knie) noch einige Zeit ausfallen wird, könnte er in den kommenden englischen Wochen weitere Chancen erhalten und Argumente für mehr Spielminuten bei seinem Coach sammeln. Beim GAK gelang ihm das nicht wirklich. Doch bereits am Donnerstag wartet mit der AC Milan in der Europa League daheim – Tickets sind noch verfügbar – ein Härtetest. Ob Morgalla bei diesem Kracher wieder bei 100 Prozent steht, ist unklar. Lainer wäre jedenfalls bereit und meinte: „Ich gebe Gas!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.