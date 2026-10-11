Salzburger Lainer: „Muss die Situation annehmen“

Wie man es von ihm gewohnt ist, scheute er keinen Zweikampf und ließ sein Herz auf dem Feld. „Ich war einfach froh und glücklich, wieder einmal auf dem Platz zu stehen“, gab er ehrlich zu. Denn die aktuelle Situation und seine Rolle als Rechtsverteidiger Nummer drei ist freilich keine einfache für den so verdienten Bullen-Akteur, der es aus der vergangenen Saison noch gewohnt war, Stammspieler zu sein. „Es ist natürlich nicht einfach. Trotzdem muss man einfach die Situation so annehmen und das Beste daraus machen“, versucht es der 34-Jährige sportlich zu nehmen.