Kühbauer: „Nicht die Energie, die man benötigt“

Mit 2:0 hat der SK Rapid das Topspiel gegen den LASK für sich entschieden. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer):
„Speziell erste Halbzeit haben wir nicht die Energie ins Spiel gebracht, die man benötigt. Rapid war besser, obwohl sie nicht die großen Möglichkeiten hatten. Unser Spiel nach vorne haben wir nicht so gespielt, wie wir es können. Zweite Halbzeit waren wir besser im Spiel. Wir waren enger am Mann und dann war es ein offenes Spiel. Rapid hat versucht, gut zu stehen, wir hatten dann Halbchancen. Mit dem 0:2 war klar, dass wir verloren haben. In so einem Spiel musst du mehr bringen, daher hat Rapid verdient gewonnen. Wir müssen auf die alten Tugenden zurückgreifen. Bei George Bello ist es eine Muskelverletzung, für Mittwoch wird es bei ihm nicht gehen. Bei Moses Usor ist es etwas mit der Schulter, da hoffen wir, dass es nicht allzu lange dauert.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer):
„Ich bin mehr mit der Leistung zufrieden als mit den drei Punkten. Der LASK ist eine der besten Mannschaften in der Liga. Das war ein großer Schritt für uns als Team. Wichtig ist, ich habe eine Gruppe von Spielern, die pushen wollen, das ist das Mindset, das wir wollen. Es war heute nahe an dem Spiel, wie wir es wollen. In der zweiten Halbzeit hatte der LASK einige gute Momente. Mit dem Mindset und mit der Mentalität bin ich heute sehr zufrieden. Das ist es, was du willst, wenn du wechselst.“
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