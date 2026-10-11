Kühbauer: „Nicht die Energie, die man benötigt“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer):

„Speziell erste Halbzeit haben wir nicht die Energie ins Spiel gebracht, die man benötigt. Rapid war besser, obwohl sie nicht die großen Möglichkeiten hatten. Unser Spiel nach vorne haben wir nicht so gespielt, wie wir es können. Zweite Halbzeit waren wir besser im Spiel. Wir waren enger am Mann und dann war es ein offenes Spiel. Rapid hat versucht, gut zu stehen, wir hatten dann Halbchancen. Mit dem 0:2 war klar, dass wir verloren haben. In so einem Spiel musst du mehr bringen, daher hat Rapid verdient gewonnen. Wir müssen auf die alten Tugenden zurückgreifen. Bei George Bello ist es eine Muskelverletzung, für Mittwoch wird es bei ihm nicht gehen. Bei Moses Usor ist es etwas mit der Schulter, da hoffen wir, dass es nicht allzu lange dauert.“