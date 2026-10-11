Kinderflüsterin wäre jetzt 90 Jahre alt geworden

Besonders kinderlieb sei sie eigentlich nie gewesen, bekannte Christine Nöstlinger oft. „Aber ich hoffe, ich bin menschenlieb!“ Und genau in dieser Menschenliebe lag die ihr so tief verankerte Selbstverständlichkeit, Kindern und Jugendlichen stets auf Augenhöhe zu begegnen. Wo andere Tugendhaftigkeit und Gehorsam voraussetzten, ließ Nöstlinger ihre kleinen Helden rebellisch, frech und grenzenlos sein. „Ich muss mich nicht dauernd danach richten, was Erwachsene wollen! Ich bin ein freies Kind und weiß selbst am besten, was für mich gut ist“, heißt es etwa in „Hugo, das Kind in den besten Jahren“ (1984).