Kinderflüsterin wäre jetzt 90 Jahre alt geworden

Am 13. Oktober hätte die „Nobelpreisträgerin der Kinderliteratur“, Christine Nöstlinger, ihren 90. Geburtstag gefeiert. Mit ihren rebellischen Figuren wie der feuerroten Friederike, dem Franz, Gretchen Sackmeier und vielen mehr schenkte sie Generationen von Kindern Bücher auf Augenhöhe.
Besonders kinderlieb sei sie eigentlich nie gewesen, bekannte Christine Nöstlinger oft. „Aber ich hoffe, ich bin menschenlieb!“ Und genau in dieser Menschenliebe lag die ihr so tief verankerte Selbstverständlichkeit, Kindern und Jugendlichen stets auf Augenhöhe zu begegnen. Wo andere Tugendhaftigkeit und Gehorsam voraussetzten, ließ Nöstlinger ihre kleinen Helden rebellisch, frech und grenzenlos sein. „Ich muss mich nicht dauernd danach richten, was Erwachsene wollen! Ich bin ein freies Kind und weiß selbst am besten, was für mich gut ist“, heißt es etwa in „Hugo, das Kind in den besten Jahren“ (1984).
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