Jetzt meldet sich die Witwe von L’Osteria-Gründer

Erst vor wenigen Monaten feierten sie ihre große Hochzeit, nun muss sie Abschied nehmen. Nach dem tödlichen Rallye-Unfall von L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader hat sich seine Ehefrau Viky erstmals öffentlich geäußert. Ihre Botschaft ist persönlich – und enthält eine eindringliche Bitte an die Öffentlichkeit.
„Mein Leben hat sich für immer verändert“: Mit diesen Worten beschreibt Viky Rader, wie sehr der Tod ihres Mannes ihr Leben erschüttert hat. In einem Beitrag auf Instagram bedankte sich die 42-Jährige für die zahlreichen Nachrichten, lieben Worte und Gesten der Unterstützung, die sie in dieser schweren Zeit erreicht hätten.
Gleichzeitig bat sie ihre Follower um Verständnis und Mitgefühl. Sie und ihre vier Kinder bräuchten Privatsphäre und Zeit, um den Verlust zu verarbeiten und in Ruhe trauern zu können. Die Anteilnahme bedeute ihr viel, schrieb Rader. Das größte Geschenk sei derzeit jedoch, wenn ihre Familie diesen schmerzhaften Moment ohne Öffentlichkeit bewältigen dürfe.
Abschied von der „Liebe meines Lebens“
Besonders bewegend sind die Worte, mit denen Viky Rader ihren Beitrag abschloss. „Ruhe in Frieden, Liebe meines Lebens“, schrieb sie zu ihrer Botschaft und fügte zwei gebrochene Herzen hinzu.
Das Paar war rund 16 Jahre zusammen. 2010 hatten Klaus und Viky Rader standesamtlich geheiratet. Ende Juni 2026 feierten sie ihre Liebe mit einer großen Hochzeitszeremonie im Alcázar de Artà auf Mallorca – jener Insel, auf der sich nun das tödliche Unglück ereignete.
Tödlicher Unfall bei Rallye auf Mallorca
Der 63-jährige Unternehmer kam am Freitag bei einem Unfall während einer Rallye auf Mallorca ums Leben. Sein Porsche kam auf einer Bergstraße von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Seine Beifahrerin überlebte schwer verletzt. Die spanischen Behörden untersuchen den Unfallhergang.
Klaus Rader hatte 1999 gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg das erste Restaurant der Kette L’Osteria gegründet. Aus dem Lokal entwickelte sich eine international tätige Restaurantmarke. Mit seinem Tod verliert die Familie nicht nur ihren Ehemann und Vater von vier Kindern, sondern auch die Gastronomiebranche einen ihrer bekannten Unternehmer.
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