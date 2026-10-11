Jetzt meldet sich die Witwe von L’Osteria-Gründer

„Mein Leben hat sich für immer verändert“: Mit diesen Worten beschreibt Viky Rader, wie sehr der Tod ihres Mannes ihr Leben erschüttert hat. In einem Beitrag auf Instagram bedankte sich die 42-Jährige für die zahlreichen Nachrichten, lieben Worte und Gesten der Unterstützung, die sie in dieser schweren Zeit erreicht hätten.