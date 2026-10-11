5:3! Giftiger KAC knackt die Salzburger erneut

Blitzstart des KAC im Eishockey-Kracher gegen Salzburg! Nach nur drei Minuten überraschte Youngster David Waschnig Bullen-Goalie Tolvanen, lupfte ihn vom Bereich hinter den Tor den Puck an den Schoner und dieser kullerte zur frühen 1:0-Führung ins Gehäuse. Und nur 28 Sekunden später durften die KAC-Fans wieder jubeln: Im Konter legte Jesper Jensen Aabo seinem Abwehrkollegen Matias Göransson den Puck auf und dieser knallte den Puck unter die Latte. Aufs 1:2 von Salzbugrs Mario Huber (7.) antwortete Raphael Herburger mit einem Abstauber.