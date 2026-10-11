Ardo erteilte Regierung nun die offizielle Absage

Keine öffentlichen Förderungen, auch kein Schutzschirm

Wie berichtet, hatte der Konzern auch schon zuvor eiskalt alle Angebote der Regierung abgeschmettert. Die Manager können deswegen so agieren, weil sie keine öffentlichen Fördergelder bezogen hatten. Das kompromisslose Nein zur Fortführung des Werkes lässt auch keinen Schutzschirm der Politik zu. Damit bleiben die Felder sowohl jetzt im Spätherbst als auch im Frühjahr kahl.